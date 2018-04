Potsdam. Angesichts des frühsommerlichen Wetters herrscht in sechs brandenburgischen Landkreisen seit Freitag die zweithöchste Waldbrandgefahr, in Teltow-Fläming, Dahme-Spreewald, Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz, Havelland und Potsdam-Mittelmark. Das geht aus einer Übersicht des Umweltministeriums hervor. In den übrigen Regionen herrscht eine mittlere Gefahrenstufe. Bei erhöhter Waldbrandgefahr werden die Wälder in Brandenburg mit Kameras überwacht, die schon früh einen Waldbrand anzeigen sollen. dpa/nd