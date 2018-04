Potsdam. Die acht Hochschulen in Brandenburg erwirtschaften laut einer Studie jährlich 800 Millionen Euro. Damit werde jeder Euro verdoppelt, den das Land in die vier Hochschulen und vier Fachhochschulen investiere, erklärte Professor Jörg Steinbach, Präsident der Technischen Universität Cottbus-Senftenberg am Freitag. Steinbach ist Vorsitzender der Landesrektorenkonferenz. Nach der Studie der DIW Econ GmbH produzieren die Hochschulen damit 100 Millionen Euro Drittmittel. Zusätzlich generierten die Studenten mit ihren Ausgaben 317 Millionen Euro. Die 18 400 Beschäftigten der Hochschulen bringen für das Land Steuereinnahmen von insgesamt 61 Millionen Euro. In der Studie wird aber auch auf den Nachteil verwiesen, dass die Hochschulabsolventen oft abwandern, weil in Brandenburg nur wenige gut bezahlte Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. dpa/nd