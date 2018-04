Im Erzgebirge wird am Bahnfahren der Zukunft geforscht

Das Merge-Technologiezentrum in der sächsischen Stadt hat sich zum wichtigsten Forschungsstandort für den Leichtbau in Deutschland entwickelt

Von Trier bis Chemnitz: Viele Unternehmen und Marketingagenturen wollen an dem runden Geburtstag des großen Denkers mitverdienen

Die renommierte Museumsfrau leitet die Kunstsammlungen seit 1996 und machte sie weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt. Sie holte viele Meisterwerke in die Provinz und präsentierte oft international beachtete Ausstellungen. Ende April sie nun in den Ruhestand, ihr Nachfolger wird der Kunsthistoriker Frédéric Bußmann. dpa/nd

Mit einem Festakt im Opernhaus verabschiedet die Stadt Chemnitz am Freitag (15.00 Uhr) ihre langjährige Museumschefin Ingrid Mössinger offiziell aus dem Amt. In Anerkennung ihres Wirkens und ihrer Verdienste wird ihr die Ehrenbürgerwürde verleihen, zudem darf sich die aus Baden-Württemberg stammende Kunsthistorikerin ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Neben Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) kommt auch der frühere Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) zu der Feier, der die Festrede hält.

