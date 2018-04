Mbabane. Der König des afrikanischen Kleinstaats Swasiland hat sein Reich umbenannt: Das Land werde künftig offiziell den Namen »Königreich von eSwatini« tragen, gab König Mswati III. am Donnerstag bekannt. Anlass der Umbenennung war der 50. Jahrestag der Unabhängigkeit von Großbritannien. Mit der Abkehr vom Namen Swasiland solle ein Relikt aus der Kolonialzeit beseitigt werden, sagte der Herrscher. In der Swasi-Sprache bedeutet »eSwatini« so viel wie »Land der Swasi«. Mswati III. regiert ohne jegliche Einschränkung, er ist der letzte absolute Monarch Afrikas. AFP/nd