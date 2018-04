Managua. Bei gewaltsamen Protesten gegen eine Rentenreform in Nicaragua sind mindestens zwei Menschen getötet worden. In der Nacht zum Freitag kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Nach Polizeiangaben wurden ein Polizist und ein Demonstrant getötet. Die Regierung in Managua will die Rentenbeiträge für Arbeitgeber und Arbeitnehmer erhöhen und gleichzeitig die Renten um fünf Prozent kürzen. AFP/nd