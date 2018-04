Seoul. Nord- und Sükorea haben erstmals eine direkte Hotline zwischen den Staatsführungen freigeschaltet. Wie Südkoreas Agentur Yonhap unter Berufung auf das Präsidalamt in Seoul berichtete, wurde der Gesprächskanal am Freitag geöffnet. Die seit Jahrzehnten verfeindeten Länder hatten sich Anfang März auf die Einrichtung der Hotline geeinigt. In einer Woche wollen sich Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un und Südkoreas Präsident Moon Jae In zu einem Gipfel treffen. AFP/nd