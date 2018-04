Atmore. Im US-Bundesstaat Alabama ist ein 83-jähriger Mann hingerichtet worden. Walter Moody gilt offiziellen Angaben zufolge als der älteste hingerichtete Kriminelle in den USA seit Wiederaufnahme der Todesstrafe 1976, wie US-Medien am Donnerstag berichteten. Moody war 1996 wegen Mordes an einem Bundesrichter zum Tode verurteilt worden. dpa/nd