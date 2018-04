Rio de Janeiro. Bei Gefechten in Kolumbien sind am Donnerstag mindestens zwei Menschen getötet worden. Weitere zwei Personen, darunter ein 14-Jähriger, wurden bei bewaffneten Zusammenstößen in der Region Catatumbo im Westen des Landes nahe der Grenze zu Venezuela verletzt, wie die Zeitung »El Espectador« (Online) berichtete. Offenbar bekämpfen sich im Departement Norte de Santander zwei linke Guerillagruppen, die ELN und die EPL. Presseberichten zufolge rivalisieren die beiden bewaffneten Gruppen um die Kontrolle des Koka-Anbaus in der Region. epd/nd