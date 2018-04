»Hanami« bedeutet Blüten betrachten. Allerdings findet dies heutzutage kaum in stiller oder gar meditativer Atmosphäre statt. Im Gegenteil: In Parks breiten Familien, Schulklassen, Vereine oder ganze Belegschaften unter den Kirschbäumen Planen aus und man lässt sich mal so richtig gehen. So viel Luft nach oben, so viel Anfang, so viele Möglichkeiten! Oder auch: so viele Karaokemaschinen und Alkohol. Trotzdem: Ist es nicht ein wenig beruhigend, dass es einen Ausnahmezustand gibt, der nicht von einem Minister angeordnet wird, sondern von der Natur selbst? Bei dem, was einem sonst so blüht. stf

Foto: dpa/Koji Sasahara