Ein Rundgang durch das widereröffnete »Museum des Kapitalismus« in der Köpenicker Straße

Schaufenster und Stadtmenschen, Mauern und Zäune, manchmal sogar fast schon Brandenburg. Die Galerie Helle Coppi zeigt bis Juni seine besten Bilder der vergangenen Jahre und lädt ein, Berlin noch einmal ganz anders zu entdecken. nd Foto: Wolf Jobst Siedler

Wolf Jobst Siedler hat schon viele Tätigkeiten hinter sich: Lektor, Verleger, Redakteur und Werbetexter. Seit 2012 widmet er sich der Fotografie und hält die Seele der Hauptstadt in liebevollen, manchmal auch bedrückenden Bildern fest.

Kommende Woche veranstaltet das Theater o.N. die Kindertheater-Reihe »Berliner Schaufenster«

