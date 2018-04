Brüssel. Die EU und Mexiko haben sich im Grundsatz auf ein modernisiertes Freihandelsabkommen geeinigt. In einer gemeinsamen Erklärung vom Samstag war von einer Grundsatzeinigung die Rede. Es gehe nun noch um »technische Fragen« und juristische Feinarbeit. Die EU und Mexiko wollen gemeinsam einen »offenen, ausgeglichenen und auf Regeln fußenden Handel«, heißt es in dem Papier. Die Handelsbeziehungen zwischen Mexiko und der EU sind derzeit durch ein Abkommen aus dem Jahr 2000 geregelt. Ursprünglich sollten die Verhandlungen zu dem neuen Abkommen bereits Ende 2017 abgeschlossen sein. AFP/nd

