Berlin. Die Bundesregierung will Medieninformationen zufolge Kommunen in der Nähe von Windkraftanlagen stärker am Ertrag der Stromproduktion beteiligen, um die Akzeptanz für den Ausbau zu erhöhen. Wie die »Welt am Sonntag« berichtete, sollen bei einer Expertenanhörung im Wirtschaftsministerium am Dienstag drei Varianten für einen »Windpfennig« diskutiert werden. So könnte etwa Gemeinden das Recht zugesprochen werden, die Windkraftnutzung auf ihrem Gebiet zu konzessionieren, ähnlich wie bei der Förderabgabe für Erdöl und Edelmetalle. AFP/nd