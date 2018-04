Khagendra Prasai

Khagendra Prasai ist Direktor des Zentrums für Nepal-Studien mit Sitz in Kathmandu. Das linke Forschungsinstitut engagiert sich in der Bildungsarbeit und bietet Politikberatung sowie politische Analyse an. Mit ihm sprach für »nd« Stefan Mentschel, der das Regionalbüro der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Südasien leitet.

Foto: Stefan Mentschel