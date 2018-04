Istanbul. 15 Abgeordnete der größten Oppositionspartei CHP in der Türkei sind zur neu gegründeten Iyi Parti (Gute Partei) übergetreten. Sie seien dazu aus der CHP ausgeschieden, hieß es am Sonntag. Die konservative Partei von Ex-Innenministerin Meral Aksener hat jetzt 20 Abgeordnete und kann im Parlament eine Fraktion gründen. Laut Wahlgesetz erfüllt sie so die Bedingungen für die vorgezogenen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am 24. Juni. Derweil gab Staatschef Recep Tayyip Erdogan zu verstehen, dass der Ausnahmezustand nach den Wahlen noch für Monate verlängert werden könnte. dpa/nd