Moskau. In der südrussischen Teilrepublik Dagestan sind bei einer Razzia neun mutmaßliche Attentäter getötet worden. Wie das nationale Anti-Terror-Komitee am Sonntag mitteilte, erfolgte die Razzia nach dem Hinweis auf eine Gruppe, die sich in der Stadt Derbent versteckt halte und einen Anschlag in Russland am 1. Mai plane. Bei Schusswechseln seien neun Verdächtige getötet worden. In Dagestan an der Grenze zu Tschetschenien im Nordkaukasus gibt es immer wieder islamistische Angriffe. Die Aufständischen haben der Dschihadistenmiliz IS die Treue geschworen. AFP/nd