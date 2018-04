Mit Spaß zum Sieg: Die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova verdarb den deutschen Tennisspielerinnen das Heimspiel in Stuttgart. Am Sonntag gewann die Tschechin in zwei Sätzen (6:2, 6:2) gegen Angelique Kerber und führte damit ihr Team ins Finale des Fed-Cups. »Es wird wohl ein bisschen dauern, darüber hinwegzukommen«, sagte die geschlagene Kerber. Weil danach das deutsche Doppel mit Julia Görges und Anna-Lena Grönefeld wegen einer Verletzung aufgab, gewann die Tschechinnen das Halbfinale letztlich mit 4:1.