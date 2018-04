In seinem letzten Finale mit dem FC Barcelona gewann Andres Iniesta den Königspokal. Nach 16 Jahren, fast 700 Pflichtspielen, 31 Titeln - Nummer 32 in der Meisterschaft ist nur noch einen Sieg entfernt - zieht es ihn nach China, trotz Vertrags auf Lebenszeit. Beim 5:0 gegen den FC Sevilla steuerte der 33-Jährige den vierten Treffer bei. »Er hat eine Epoche in diesem Klub geprägt. Wir haben den Besten der Welt, Messi, aber Iniesta war der wichtigste Spieler. Er ist einzigartig«, sagte Präsident Josep Maria Bartomeu. Agenturen/nd

Fotos: imago/Pavel, AFP/Leal-Olivaso, imago/Qiuda