Eliud Kipchoge verpasste beim London-Marathon den Weltrekord um eineinhalb Minuten. Der Kenianer siegte am Sonntag in 2:04:27 Stunden. Der Äthiopier Tola Kitata kam in 2:05:05 Stunden auf den zweiten Platz. Dritter wurde der Mo Farah der in 2:06:32 Stunden einen neuen britischen Rekord aufstellte. Bei den Frauen triumphierte Vivian Cheruiyot in 2:18:31 Stunden. Die 34-jährige Kenianerin ist damit die viertschnellste Marathonläuferin der Geschichte und verbesserte in London ihre eigene Bestmarke gleich um mehr als fünf Minuten.