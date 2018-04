Der Film »Roman J. Israel, Esq.« kann sich nicht entscheiden, ob er Gerichtsdrama, Charakterstudie oder Thriller sein will

Elvira Dones: Kleiner sauberer Krieg. Roman. Aus d. Ital. v. Adrian Giacomelli. Ink Press, 200 S., geb., 18 €. Buchvorstellung am Montag um 19 Uhr im Istituto Italiano di Cultura, Tiergarten

Denn dieser Angriff bedeutete für Deutschland die erste Kriegsbeteiligung seit 1945 - und das unter der »linken« Administration von SPD und Grünen. nd Foto: dpa/Vuk Brankovic

Die albanische Schriftstellerin Elvira Dones, die auch Bürgerin der Schweiz und der USA ist, greift in ihrem Roman »Kleiner sauberer Krieg« ein Thema der jüngeren Zeitgeschichte auf, das im Windschatten von 9/11, Afhghanistan-, Irak- und Syrien-Krieg relativ wenig Beachtung findet. Gut, dass ihr Buch nun auf Deutsch vorliegt und sie es am Montag im Istituto Italiano di Cultura vorstellen wird.

Es ist der 24. März 1999: Im Kosovokrieg ereignet sich der erste Luftangriff der NATO. Fortan regnen die Bomben auf Pristina, die Stadt ist von Serben umgeben, niemand bewegt sich. Rea, Nita und Hana, drei junge Frauen, stecken in einer Wohnung fest und warten: kein Strom, kein Wasser, kein Telefon. Im Fernsehen schaut die ganze Welt diesem Treiben zu. Leben oder sterben, es spielt keine große Rolle.

