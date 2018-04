Was soll das sein

Burg. Mit einem Besucherandrang hat in Burg die 4. Landesgartenschau Sachsen-Anhalts begonnen. »Die Resonanz ist sehr gut. Das Wetter ist toll«, sagte ein Sprecher am Sonntag. »Sehr viele junge Leute, Familien mit Kindern sind gekommen, die auch die Spiellandschaften rege nutzen«, sagte er. Vier große Ausstellungsflächen sind in Burg entstanden. Es gibt 21 Themen- und zwölf Stadtgärten sowie eine 600 Quadratmeter große Halle mit wechselnden Blumenschauen. Bis zum 7. Oktober kann die Blumen- und Pflanzenpracht der dezentralen Garten- und Stadtschau bestaunt werden. 450 000 Besucher haben die Organisatoren einkalkuliert. dpa/nd