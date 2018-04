Erfurt. Die Umstellung in Thüringen auf das hochauflösende Fernsehen über Antenne, DVB-T2 HD, geht weiter. In der Nacht vom 24. auf den 25. April werden die Senderstandorte Weimar-Ettersberg und Erfurt-Windischholzhausen auf den neuen Standard umgestellt, wie die Thüringer Landesmedienanstalt mitteilte. Mit geeigneten Geräten können dann rund 40 öffentlich-rechtliche und private Programme in hochauflösender Qualität empfangen werden. Bereits 2017 war HD-TV über Antenne in Jena freigeschaltet worden, im Herbst sollen der Raum Gera und Westthüringen (Inselsberg) folgen. dpa/nd