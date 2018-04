Eriwan. Die armenische Staatsanwaltschaft hat die Festnahme des Oppositionsführers Nikol Paschinjan bestätigt. Paschinjan und zwei andere Abgeordnete der Opposition seien »festgenommen worden, als sie für die Gesellschaft gefährliche Taten begangen« hätten, wurde am Sonntag in Eriwan mitgeteilt. Die Polizei hatte zuvor Angaben eines Oppositionspolitikers über die Festnahme zurückgewiesen. Paschinjan hatte sich zuvor mit dem umstrittenen Regierungschef Sersch Sarkissjan vor laufenden Kameras ein Wortgefecht geliefert und diesen zum Rücktritt aufgefordert. Die Proteste gegen den vom Kreml unterstützten Sarkissjan dauern seit Tagen an. Der 63-Jährige war Anfang April nach zwei Amtszeiten aus dem Präsidentenamt ausgeschieden. Am Dienstag wurde er zum neuen Ministerpräsidenten gewählt. AFP/nd