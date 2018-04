Bilbao. Gut zwei Wochen vor der geplanten Auflösung der baskischen Untergrundorganisation ETA haben Tausende Menschen in Bilbao für bessere Haftbedingungen für verurteilte ETA-Mitglieder und -Helfer demonstriert. Die Demonstranten forderten unter anderem deren Verlegung aus entfernt liegenden Gefängnissen näher an die nordspanische Region sowie eine Amnestie für in Haft erkrankte ETA-Häftlinge. Am Freitag hatte die Untergrundorganisation die vielen Opfer ihrer Gewalttaten dezidiert um Verzeihung gebeten. AFP/nd