Munster. Über Übelkeit klagten zwei Umwelttechniker, als sie jetzt im niedersächsischen Heidekreis ein Areal bei Munster auf Belastung mit chemischen Kampfstoffen untersuchten. In den damaligen Dethlinger Teich waren nach dem Zweiten Weltkrieg laut Zeitzeugen große Mengen der tödlichen Gifte Senfgas und Phosgen sowie weitere Munition gekippt worden. Um Näheres über den Inhalt des mittlerweile zugeschütteten Gewässers zu erfahren, hatten die Behörden eine gründliche Untersuchung veranlasst. Bei Arbeiten zum Entnehmen von Proben war den Technikern plötzlich schlecht geworden. Sie stellten ihre Tätigkeit ein, das Gelände wurde abgesperrt. Nun soll ermittelt werden, ob die Beschwerden durch den verborgenen Giftmüll ausgelöst wurden. Denkbar sei auch, so die Kreisverwaltung, dass Faulgase aus dem Erdboden die Übelkeit verursacht hatten. haju

