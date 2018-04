Foto: Hamburg. Sonne, blauer Himmel, arbeitsfrei: Viele Hamburger machten sich am Wochenende auf zum Elbstrand von Övelgönne. Sonnenhungrige kamen überall in Deutschland auf ihre Kosten, mit Temperaturen von fast 30 Grad fühlte sich das Wochenende vor allem im Süden schon richtig sommerlich an. Die neue Woche bringt jedoch unbeständiges, kühleres Wetter. »Absolut normales Frühlingswetter«, hieß es vom Deutschen Wetterdienst. Für das nächste Wochenende deutet sich laut Wetterdienst dann wieder trockenes Wetter an. dpa/nd Foto: dpa/Markus Scholz