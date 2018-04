Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Koblenz. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Koblenz hat auf Baustellen im mittleren und nördlichen Rheinland-Pfalz viele mutmaßliche Gesetzesverstöße aufgedeckt. Mehr als 80 Bedienstete nahmen auf 52 Baustellen 179 Arbeitgeber und 547 Beschäftige unter die Lupe, wie die Behörde am Montag mitteilte. In 40 Fällen gingen die Ermittler davon aus, dass die Arbeitgeber keine Beiträge für die Sozialversicherung zahlten. Bei 33 dieser Vorgänge gab es den Verdacht auf Scheinselbstständigkeit. In 20 weiteren Fällen vermuteten die Ermittler laut dem Hauptzollamt Verstöße gegen das Mindestlohngesetz. dpa/nd