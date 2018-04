Schwerin. Die 380 Patienten-Selbsthilfegruppen in Mecklenburg-Vorpommern bekommen von den gesetzlichen Krankenkassen in diesem Jahr 241 000 Euro. In Selbsthilfegruppen schließen sich Betroffene und ihre Angehörigen zusammen, um durch gegenseitige Hilfe die Folgen chronischer Erkrankungen zu meistern, wie die Kassen am Montag gemeinsam mitteilten. dpa/nd