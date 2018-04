Das Motto »Greif zur Feder, Kumpel, die sozialistische deutsche Nationalkultur braucht dich!«, nach sowjetischem Vorbild und einer Direktive von Walter Ulbricht höchstpersönlich, führte tatsächlich zu einem Aufschwung der Arbeiter-Laienkunst. nd

Ausgerechnet in einer Stadt mit dem sonderbar klingenden Namen Bitterfeld wurde heute vor 59 Jahren die »sozialistische Kulturpolitik« der DDR auf eine neue Stufe gehoben, welche den »wachsenden künstlerisch-ästhetischen Bedürfnissen der Werktätigen« entgegenkommen sollte.

