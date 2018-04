Positive Entwicklungswirkungen aus der Migration sind kein reiner Selbstläufer. Bisher ist Migration für die Länder des globalen Südens vor allem aus der Not geboren: Sie ist Resultat einer unfairen Weltwirtschaftsordnung, die die Staaten des Südens im Großen und Ganzen zu Rohstofflieferanten degradiert, am unteren Ende der Wertschöpfungskette festschreibt und ihnen damit Entwicklungspfade verbaut. Die UNO ist bei ihrem Vorhaben, über einen Globalen Pakt eine »Triple-Win-Migration« zu verankern, von der Ziel- und Herkunftsländer ebenso wie Migranten profitierten, bisher über Absichtserklärungen nicht hinausgekommen.

Der Trend ist eindeutig: Die Geldüberweisungen von Migranten steigen von Jahr zu Jahr. Laut Weltbank haben sie 2017 einen neuen Rekordwert erreicht: Demnach schickten Migranten weltweit 466 Milliarden Dollar an ihre Angehörigen in ihren Herkunftsländern. Das waren 8,5 Prozent mehr als 2016.

