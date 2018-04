Berlin. Die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik hat vor Euphorie angesichts jüngster Wachstumsprognosen von Konjunkturforschern gewarnt. »Das Wachstum der gesamtwirtschaftlichen Produktivität ist seit dem Jahr 2010 nieriger als die Wirtschaftswachstumsrate«, sagte Heinz-J. Bontrup, Ökonom an der Westfälischen Hochschule, bei der Vorstellung des »Memorandums 2018« in Berlin. Darin kritisieren die linken Ökonomen die Einsparpolitik der Regierung unter der Vorgabe der »schwarzen Null«, die Umverteilung der Einkommen zu Ungunsten von Arbeitern und Angestellten sowie die nach wie vor hohe Massenarbeitslosigkeit.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Brüssel erwägt schärfere Gangart gegen VW und Co

US-Generikahersteller kündigt juristisches Nachspiel wegen geplatztem Zusammenschluss an

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!