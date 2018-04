Guterres verlangt Bemühen um Lösung in Jemen

Sanaa. Bei einem Luftangriff der saudisch geführten Militärkoalition auf eine Hochzeit im Bürgerkriegsland Jemen sind dem Gesundheitsministerium zufolge mindestens 20 Menschen getötet worden. 40 weitere Personen seien bei dem Angriff am Sonntag nordwestlich der Hauptstadt Sanaa verletzt worden, hieß es am Montag. Das saudische Militärbündnis unterstützt die Regierung des Landes im Kampf gegen die Huthi-Rebellen. dpa/nd

