Eriwan. Der armenische Ministerpräsident Sersch Sargsjan hat unter dem Druck der seit elft Tagen andauernden Straßenproteste seinen Rücktritt erklärt. Das meldeten am Montag übereinstimmend die russischen Agenturen Tass und Interfax aus Eriwan. Zuvor hatten mehrere Tausend Studenten ihre Demonstrationen gegen den umstrittenen Regierungschef in der Hauptstadt fortgesetzt. dpa/nd

Sachsen-Anhalts Wasserschutzpolizei registrierte 2017 mehr Sportbootunfälle - auch Kanuten und Ruderer halten sich nicht immer an die Regeln

