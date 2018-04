Paris. Frankreichs Nationalversammlung hat am Sonntagabend nach 61 Stunden Beratungen eine heftig umstrittene Verschärfung des Asyl- und Einwanderungsrechts gebilligt. Das Gesetz soll Voraussetzungen schaffen, um Asylanträge schneller zu bearbeiten und härter gegen illegale Einwanderung vorzugehen. Nach Ansicht von Hilfsorganisationen wird so das Recht auf Asyl geschwächt. Selbst in der Regierungspartei von Präsident Macron gab es etliche Abweichler. dpa/nd