Tunis. Die libysche Küstenwache hat mindestens elf tote Flüchtlinge aus dem Mittelmeer geborgen. Insgesamt 263 weitere Menschen seien bei zwei Einsätzen gerettet worden, sagte ein Sprecher der Marine, Ajub Kacem, am Sonntag. Die Rettungsaktion fand rund neun Kilometer vor der Küste bei Sabrata statt. AFP/nd

Sachsen-Anhalts Wasserschutzpolizei registrierte 2017 mehr Sportbootunfälle - auch Kanuten und Ruderer halten sich nicht immer an die Regeln

