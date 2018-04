Solingen. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu will während des türkischen Wahlkampfs in Solingen bei der Gedenkfeier zum 25. Jahrestag des Brandanschlags eine Rede halten. Ein Sprecher der Stadt sagte am Montag, dass der Auftritt am 29. Mai feststehe. Außenminister Heiko Maas (SPD) hatte am Sonntag betont, die Bundesregierung werde keine Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsvertreter in Deutschland zulassen. Der Solinger Stadt-Sprecher sagte, auch vor fünf Jahren habe beim Gedenken an die Opfer des Mordanschlags auf die türkischstämmige Familie Genc ein Regierungsvertreter aus der Türkei geredet. dpa/nd