Noch blüht die Kreuzberger Mischung auf dem Bockbrauerei-Gelände. Foto: nd/Ulli Winkler

Auf dem Gelände der ehemaligen Kreuzberger Bockbrauerei an der Fidicinstraße bahnt sich eine kleine Sensation an. Denn Immobilieninvestor Bauwert AG ist bereit, etwas über 30 Prozent der künftigen Wohn- und Gewerbeflächen zu gedeckelten Mietpreisen abzugeben. »Diese Flächen stünden für 6,50 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter zur Verfügung«, erklärt Lothar Jösting-Schüßler, stadtentwicklungspolitischer Sprecher der Linksfraktion in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Friedrichshain-Kreuzberg.

»Die Bockbrauerei könnte der Präzedenzfall für ein neues Kreuzberger Modell für gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung sein«, schwärmt der Friedrichshain-Kreuzberger Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne). Hartnäckige Verhandlungen und eine »rebellische BVV« hätten das ermöglicht, sagt er.

Ursprünglich plante die Bauwert AG nach Erwerb des Grundstücks Anfang 2016, nur Wohnungen zu errichten. Damit waren neben kleinen Gewerbetreibenden auch ...