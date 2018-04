Was soll das sein

»Ich weiß nicht. Ob ich auch zu Viktors Beerdigung gekommen wäre, wenn ich geahnt hätte, dass das eine Kette von Ereignissen in Gang setzen würde, an deren Ende ich tot daliegen würde?« Eine berechtigte Frage. Mit ihr jedenfalls beginnt der neue bzw. erste Roman (»Der letzte Huelsenbeck«) des einstigen »Titanic«-Redakteurs und kritischen Joschka-Fischer-Biographen Christian Y. Schmidt.

Schmidt lebt schon lange als »Langnase« (scherzhafte Bezeichnung für Mitteleuropäer) und China-Experte in Peking, wo er allerlei schreibt, unter anderem lustige Sachbücher und auch hin und wieder Beiträge fürs »nd«. Nun ist sein Roman erschienen, in dem es um einige Irrungen und Wirrungen im Leben des Journalisten und »Hobbyornithologen« Daniel S. geht, der sich auf »eine mysteriöse Reise zwischen Berlin und Mexiko« begibt, »die ihn über verschlungene Pfade zur Wahrheit führt«, wie der Verlag mitteilt. Übermorgen wird der Autor seinen gewiss komischen Roman in Potsdam vorstellen. tbl

Buchpremiere: Christian Y. Schmidt liest aus »Der letzte Huelsenbeck«. 26.4., 20 Uhr, Café HausZwei, Freiland, Friedrich-Engels-Straße 22, Potsdam.