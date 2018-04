Brandenburg/Havel. Unter der Überschrift »Keine AfD am Europatag!« wenden sich couragierte Schüler des Saldern-Gymnasiums in Brandenburg/Havel gegen einen geplanten Auftritt des AfD-Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen an ihrer Bildungsstätte. Die Schüler haben etwas dagegen, »einer rassistischen und fremdenfeindlichen Partei eine Plattform zu bieten«. Jährlich wird am Saldern-Gymnasium am 9. Mai ein Europatag mit Workshops und einer Podiumsdiskussion durchgeführt. Zur Podiumsdiskussion ist mit Meuthen diesmal erstmals ein AfD-Politiker eingeladen, der bereits zugesagt haben soll. Der Auftritt ist für die couragierten Schüler ein Ding der Unmöglichkeit, da ihr Gymnasium eine anerkannte »Schule ohne Rassismus«, eine »Schule mit Courage« ist. Diesen Titel erhalten Bildungsstätten nur, wenn sich mindestens 70 Prozent der Schüler und Lehrer verbindlich gegen Rassismus aussprechen. Einer der couragierten Schüler, der sich ans »nd« wandte, beklagte sich darüber, dass aus seiner Sicht keine ebenbürtigen Diskussionspartner eingeladen worden seien und somit kein Gleichgewicht herrsche. Allerdings hat sich nach nd-Informationen das Wahlkreisbüro der Bundestagsabgeordneten Anke Domscheit-Berg (für LINKE) eingeschaltet, Druck gemacht und erreicht, dass nun auch Domscheit-Berg auftreten darf, die keine Einladung bekommen hatte. af