Potsdam. Bei Unfällen auf Brandenburgs Straßen ist am Wochenende ein Autofahrer getötet worden, 114 Menschen wurden verletzt. »Der tödliche Unfall passierte in Wollin im Kreis Potsdam-Mittelmark«, sagte ein Sprecher des Lagezentrums am frühen Montagmorgen. Der Wagen des Mannes geriet am Sonntagabend ins Schleudern, prallte gegen eine Laterne und krachte gegen den Erker eines Hauses. Der Beifahrer überlebte schwer verletzt. dpa/nd