Düsseldorf. Die Mehrheit der Verbraucher wünscht sich in der Kommunikation mit Firmen eine echte Stimme statt eines digitalen Chatbots. 75 Prozent der Teilnehmer einer Umfrage der Beratungsgesellschaft PwC gaben an, mehr menschlichen Kontakt mit Firmen zu wollen. Die Hälfte der Befragten hält das Kundenerlebnis für verbesserungsfähig. PwC ließ 15 000 Verbraucher in zwölf Ländern befragen. Freundlicher Service ist dabei für mehr Verbraucher wichtig als bessere Technologie. Am wichtigsten ist Service in der Gesundheitsbranche, bei Banken, Gastronomie und Hotellerie. AFP/nd