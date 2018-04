Als Spendennachweis genügt dem Finanzamt der Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung der Bank (Kontoauszug, Lastschrifteinzugsbeleg oder PC-Ausdruck bei Onlinebanking), wenn darauf Name und Kontonummer von Auftraggeber und Empfänger sowie Betrag und Buchungstag ersichtlich sind. Bei Spenden bis 200 Euro gilt für die Vereinfachungsregelung, dass neben Bareinzahlungsbeleg oder Buchungsbestätigung auf einem Beleg die Empfängerorganisation vermerkt ist.

In der Regel verlangt das Finanzamt für die steuerliche Anerkennung von Spenden an inländische Spendenempfänger eine Spendenbescheinigung, korrekt Zuwendungsbestätigung genannt.

Geldspenden oder Sachspenden an gemeinnützige Organisationen können Sie steuerlich geltend machen. Bei Spenden bis 200 Euro geht das ohne Spendenbescheinigung. In der Steuererklärung machen Sie Ihre Spenden im Mantelbogen auf Seite 2 im unteren Abschnitt geltend.

Der Wunsch einer verstorbenen Bekannten war es, auf Grabgebinde zu verzichten und dafür eine Spende an die Deutsche Krebshilfe zu überweisen. Kann ich meine Spende von 150 Euro von der Steuer absetzen? Werner F., Erfurt

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Ab 1. April 2018 in Neuwagen Pflicht: das Notrufsystem eCall

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!