Besucher werden auf der ILA ein Stück Zukunft bestaunen können. Dazu gehört der CityAirbus. Das ist ein batteriebetriebenes Elektroluftfahrzeug für den Passagiertransport. Er kann senkrecht starten und landen und soll in einer späteren Version auch autonom fliegen.

Darüber hinaus zeigt Airbus eine Solar-Drohne mit 25 Metern Spannweite, die als Höhengleiter wochenlang am Himmel bleiben kann und so eine mögliche Alternative zu kommerziellen Satelliten werden könnte. Eine weitere Premiere ist das Airbus-Testflugzeug A340 BLADE (Break-through Laminar Aircraft Demonstrator in Europe), das mit Laminarflügeln den Luftwiderstand und damit den Kerosinverbrauch erheblich reduziert. hei