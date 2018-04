Auf dem über 10 000 Quadratmeter großen Freigelände präsentiert sich die Bundeswehr wieder als größter Aussteller. Sie stellt über 40 Luftfahrzeuge aus und versucht, Nachwuchs zu rekrutieren. Auch das geplante milliardenschwere Luftabwehrsystem sowie alle von der Bundeswehr geflogenen Hubschrauber sind bei der Waffenschau aufgeboten. Man präsentiert die in Afghanistan und Mali erprobte Aufklärungsdrohne Heron 1 und zeigt die künftig einzusetzende Heron TP, die Raketen abfeuern und Bomben werfen soll. Vorgestellt wird ein 1:1-Modell der künftigen europäischen Drohne MALE RPAS.

Die NSU-Nebenklägerin Antonia von der Behrens untersucht in dem hervorragenden Buch »Kein Schlusswort« die blinden Prozessstellen

Initiativen berieten bei der »Recht auf Stadt«-Konferenz in Leipzig über Strategien gegen Gentrifizierung

Mehrere hundert Beschäftigte protestieren gegen Preisverleihung an ihren Chef / Nahles: Innovation zeigt sich vor allem in der Steuervermeidung

