In gewohnter sozialdemokratischer Manier ist für ihn Beton wichtiger als die Menschen. Wenn so die Erneuerung aussieht, dann gute Nacht, SPD.

In hochherrschaftlicher Art hat er kürzlich auch den bisher vakanten Staatssekretärsposten besetzt. Ohne seine Koalitionspartner zu informieren, holte er sich jemanden, der hauptsächlich Infrastrukturaufgaben erledigen soll. Um die mächtige Baustelle Verwaltungsreform soll er sich eher nebenbei kümmern.

Dass er mit der neuerlichen Brüskierung seiner Koalitionspartner LINKE und Grüne ernsthaft ein Image als Macher aufbauen kann, scheint irgendwie nicht wirklich glaubhaft. Seine, wie er sie nennt, selbstkritische Einlassung, dass man 2014 mit den Bebauungsplänen gescheitert sei, weil man außer Wohnungen auch noch Gewerbe und den Neubau der Zentralbibliothek wollte, hat schon tragikomische Züge. Mit welchem Koalitionspartner möchte Müller denn in einer kommenden Legislaturperiode seine Bauträume umsetzen? Als Juniorpartner der CDU?

Er hat es schon wieder getan. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) lässt nicht locker mit seinen Bebauungsträumen am Tempelhofer Feld. »Im nächsten Wahlkampf oder der nächsten Legislatur wird das Thema bestimmt eine Rolle spielen«, kündigte er im Interview mit der »Welt« an. Anscheinend möchte sich der Tempelhofer als weitblickender Stratege darstellen.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Bernd Zeller findet, dass bei Preisrückgaben genau zu bedenken ist: wohin und an wen?

Martin Ling über die Proteste in Nicaragua gegen die »Sozialreform«

Martin Ling über die steigenden Überweisungen in den Süden

Der Arbeitsmarkt in Deutschland boomt? Von wegen! Für Mechthild Schrooten kann von Vollbeschäftigung nicht die Rede sein.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!