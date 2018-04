Brüssel. Die EU hat im vergangenen Jahr im Handel mit den USA einen Exportüberschuss von 120,8 Milliarden Euro erzielt. Allerdings ist das Bild unter den EU-Staaten sehr unterschiedlich, wie die Statistikbehörde Eurostat am Dienstag bekanntgab. Deutschland allein hat ein Außenhandelsplus von 66,4 Milliarden Euro, es folgen Italien mit 25,5 Milliarden und Irland mit 18,7 Milliarden Euro. Sechs der 28 EU-Länder haben aber teils hohe Handelsdefizite mit den USA. An der Spitze befinden sich die Niederlande, wo die Importe aus den Vereinigten Staaten um 14,3 Milliarden Euro höher lagen als die Exporte dorthin. Bei Belgien beträgt das Defizit 6,9 Milliarden, bei Großbritannien 1,9 Milliarden Euro. AFP/nd

