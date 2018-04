Düsseldorf. Die geplante Rede des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu bei der Gedenkfeier zum 25. Jahrestag des Brandanschlags von Solingen Ende Mai sorgt für Kritik. »Es kann keinem vernünftigen Zweifel unterliegen, dass die Teilnahme des türkischen Außenministers ein schlecht verkappter Wahlkampfauftritt ist«, sagte FDP-Fraktionsvize Stephan Thomae der »Rheinischen Post«. Auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte vor einem Missbrauch des Auftritts von Cavusoglu bei der Gedenkfeier gewarnt. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hatte hingegen hervorgehoben, die geplante Rede falle für ihn »nicht unter Wahlkampf«. Die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Türkei finden am 24. Juni statt. AFP/nd

