Sanaa. Die Huthi-Rebellen in Jemen haben einen ihrer Führer verloren. Sie gaben am Montag den Tod des Chefs ihres Obersten Politischen Rats, Saleh al-Sammad, bekannt. Er sei letzte Woche bei einem Luftangriff der von Saudi-Arabien geführten Militärkoalition in der Provinz Hodeida »zum Märtyrer geworden«, so eine Erklärung der Huthi-Rebellen. Die schiitischen Rebellen beherrschen seit Jahren weite Teile im Norden und Westen Jemens. Die Militärkoalition bekämpft sie seit 2015. Seit Beginn des Konflikts wurden fast 10 000 Menschen getötet. AFP/nd