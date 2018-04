Potsdam. Das Umweltministerium hat für diesen Mittwoch, den Tag gegen Lärm, Akteure aus der Popmusikszene des Landes zu einem Erfahrungsaustausch geladen. »In der Diskussion soll es um Verabredungen zwischen Verwaltungen und Künstlern gehen, wie viel Lärm als unvermeidbar hinzunehmen ist und inwieweit wir negative Auswirkungen bei Konzerten verhindern beziehungsweise diesen vorbeugen können«, sagte Minister Jörg Vogelsänger (SPD) am Dienstag. Zugleich betonte er, dass die Musikszene wichtig und vielfältig sei. Der »Tag gegen Lärm« findet seit 1998 in Deutschland statt. dpa/nd

Die NSU-Nebenklägerin Antonia von der Behrens untersucht in dem hervorragenden Buch »Kein Schlusswort« die blinden Prozessstellen

Initiativen berieten bei der »Recht auf Stadt«-Konferenz in Leipzig über Strategien gegen Gentrifizierung

Mehrere hundert Beschäftigte protestieren gegen Preisverleihung an ihren Chef / Nahles: Innovation zeigt sich vor allem in der Steuervermeidung

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!