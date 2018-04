Margiana - historische Landschaft im Osten Turkmenistans - war vor rund 4000 Jahren die Wiege einer faszinierenden Hochkultur der Bronzezeit. Zeitgleich mit den Zivilisationen Mesopotamiens und Ägyptens entstanden, blieb sie in der westlichen Welt bislang jedoch weitgehend unbekannt. Erstmals außerhalb Turkmenistans werden in einer groß angelegten Sonderausstellung im Neuen Museum die archäologischen Zeugnisse dieser Kultur zugänglich gemacht. nd

25. April bis 7. Oktober, Neues Museum, Bodestraße 1 - 3, Mitte