In Workshops zur Berliner Kultur, etwa dem Humboldt-Forum und dem Kulturforum, und in einer anschließenden Podiumsdiskussion diskutieren Vertreter der Stiftung Zukunft Berlin an diesem Mittwoch unter anderem mit Kultursenator Klaus Lederer, Bernd Scherer, Intendant des Hauses der Kulturen der Welt, Daniel Wesener, Mitglied des Abgeordnetenhauses, Nele Hertling, Direktorin der Sektion Darstellende Kunst an der Akademie der Künste, und Christophe Knoch, Koalition der Freien Szene, über die besondere Rolle von Kunst und Kultur in der Stadt. nd

25. April, ab 18 Uhr, Radialsystem, Holzmarktstraße 33, Friedrichshain